Tres jugadores de Leicester se pusieron en cuarentena por síntomas de coronavirus

Tres jugadores del club inglés Leicester City tomaron resguardos y se pusieron en cuarentena, luego de presentar síntomas de coronavirus durante los últimos días.

Así lo reconoció el director técnico del equipo, Brendan Rodgers, quien sin dar nombres aseguró que "hemos tenido algunos jugadores que han mostrado síntomas y signos (de coronavirus). Hemos seguido los procedimientos y (como precaución) se han mantenido alejados del equipo".

Esto enciende las alarmas en la Premier League, la única de las grandes ligas de Europa que aún se desarrolla con normalidad, toda vez que en España e Italia se paralizó la acción, mientras que en Alemania y Francia se juega sin público.

El próximo partido de los "foxes" será este domingo como visitantes contra Watford a partir de las 09:30 horas (12:30 GMT) en el Estadio Vicarage Road.

Brendan Rodgers: "We've had a few players that have shown symptoms and signs (of coronavirus). We’ve followed procedures and (as a precaution) they have been kept away from the squad." pic.twitter.com/KZDXeRgzhT