TV iraní censuró apariciones de jueza de línea en partido de la Premier League

Un canal de la televisión iraní fue objeto del reclamo de un grupo defensor de derechos civiles luego de la comentada censura que realizaron a las apariciones de una jueza de línea en el partido del pasado domingo entre Manchester United y Tottenham.

Cuando en el cotejo jugado en el estadio de los "spurs" aparecía la asistente Sian Massey-Ellis, la transmisión oficial del Islamic Republic of Iran Broadcasting mostraba imágenes del estadio para evitar mostrar sus piernas.

Según el Grupo Iraní de derechos civiles My Stealthy Freedom, esto ocurrió al menos 100 veces durante el duelo.

"Los líderes de la República Islámica no permiten que sea mostrada en TV una mujer con su pelo y rodillas descubiertos", reclamaron.

Manchester United's 3-1 victory over Tottenham on Sunday was censored by #Iran’s state broadcaster IRIB due to Premier League assistant referee Sian Massey-Ellis wearing shorts.



The channel interrupted the match dozen of times and replaced it with drone footages of the stadium pic.twitter.com/m4RDh5ymVc