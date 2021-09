Un encendido Ben Brereton anotó un doblete en caída de Blackburn Rovers en la Championship

El seleccionado chileno Ben Brereton sigue en estado de gracia y este martes anotó un doblete en la caída de Blackburn Rovers por 3-2 en su visita Huddersfield, por la décima fecha de la Championship en Inglaterra.

Brereton, convocado por Martín Lasarte para la triple fecha de Clasificatorias en octubre, alcanzó la suma de nueve conquistas en 10 fechas y actualmente es el goleador de la segunda división inglesa.

La apertura de la cuenta para Huddersfield fue de Alex Vallejo (36'), pero en el segundo tiempo, apareció "Big Ben" y en el área esquivó a un rival para el 1-1 parcial (57').

Game on at the kirklees… #Rovers @benbreo at it again! pic.twitter.com/JRTMGwFDYG