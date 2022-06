Un ganador de la Champions y dos veces mundialista dirigirá a Ben Brereton

Blackburn Rovers anunció este martes al danés Jon Dahl Tomasson como su nuevo entrenador, en un contrato que ligará a ambos hasta junio del 2025.

El equipo en que milita Ben Brereton dio a conocer que realizó un exhaustivo proceso de selección durante las últimas semanas, en la que sometió a los candidatos a entrevistas, tras el cual optó por el ex DT de Malmo FF.

Tomasson estará en los Rovers junto a su asistente Remy Reijnierse y al director de desempeño Ben Rosen, quienes trabajarán de cerca con David Lowe, Damien Johnson y Ben Benson.

El ex volante pasó por los clubes Heerenveen, Newcastle United, Feyenoord, AC Milan, Stuttgart y Villarreal, además de la selección de su país, con la que jugó el Mundial de Corea Japón 2002 y el de Sudáfrica 2010, además de la Eurocopa 2004.

En la tienda italiana fue campeón de Copa Italia, Serie A y Supercopa de Italia, además de la Liga de Campeones, en el 2003.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Jon Dahl Tomasson as our new Head Coach.



