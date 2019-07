Un juvenil de Liverpool se disculpó por video ofensivo contra Harry Kane

Uno de las flamantes joyas de Liverpool, el juvenil Harvey Elliott, ofreció "disculpas de corazón" por un ofensivo video donde se burla de Harry Kane, delantero de Tottenham y capitán de la selección inglesa.

En el video, filmado en Snapchat, Elliott aparece haciendo una grotesca imitación de Kane mientras veía con sus amigos la final de la Champions en la que chocaron Liverpool y Tottenham.

harvey elliott just keeps getting better and better pic.twitter.com/T7pc7sincM

El jugador, de 16 años, recibió varias críticas en las redes por su actitud, situación que lo llevó a disculparse en Instagram.

"Quiero ofrecer disculpas de corazón por cualquier ofensa que haya causado por el video que está circulando en Internet. Fue grabado en un ambiente privado y no fue dirigido a ningún individuo, pero entiendo que mis acciones fueron inmaduras y sin sentido", expresó el juvenil.

"Quiero ratificar que el contenido del video no muestra cómo soy en realidad, estoy realmente arrepentido", cerró.

Harvey Elliott has just apologised on Instagram for a video currently circulating on the internet. 👇 pic.twitter.com/HFdMId9Iav