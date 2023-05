[VIDEO] La barra de Liverpool abucheó el "God save the King" antes del duelo con Brentford

Todos los estadios de la Premier League durante este sábado tocaron el himno británico "God save the king" debido a la coronación del rey Carlos III, hecho que fue repudiado por la hinchada de Liverpool.

Minutos antes de su duelo con Brentford, los fanáticos "reds" abuchearon en masa durante el tema, para luego vitorear y cantar a todo pulmón la canción "You'll Never Walk Alone", símbolo del club.

Anteriormente, en 2022, la barra también realizó un gesto similar por las finales de la FA Cup y la Copa de la Liga.

Mira el momento vivido en Liverpool:

Liverpool fans booing the National Anthem before their game against Brentford today. #LFC pic.twitter.com/6cTmXotcI0