Watford anunció a Claudio Ranieri como su nuevo entrenador

El club en que milita el chileno Francisco Sierralta, Watford, anunció este lunes a su flamante entrenador, el italiano Claudio Ranieri.

El DT, que firmó por dos años con el cuadro británico, ostenta en su palmarés como títulos más importantes los trofeos logrados la Premier League, Copa Italia y Copa del Rey.

Tuvo pasos por Fiorentina, Valencia, Atlético de Madrid, Chelsea, Fulham y Leicester City.

En Watford tendrá como asistentes a Paolo Benetti y Carlo Cornacchia, mientras su preparador físico será Carlo Spignoli.

🤝 Watford FC is delighted to confirm the appointment of Claudio Ranieri as the club’s new Head Coach.



Welcome to Watford, Claudio! 💛