Watford destituyó al entrenador Claudio Ranieri tras 14 partidos

El club inglés Watford destituyó al entrenador italiano Claudio Ranieri poco menos de cuatro meses desde que asumió en el cargo.

El DT, que ganó una Premier League con Leicester City, dirigió apenas 14 encuentros en el equipo que juega Francisco Sierralta.

Watford marcha en el puesto 19 de la máxima liga del fútbol británico, con serio riesgo de caer al descenso.

