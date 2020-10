Wayne Rooney dio negativo en test de coronavirus, pero deberá guardar cuarentena

El futbolista inglés Wayne Rooney informó que dio negativo en la prueba de coronavirus, pero dijo estar "enfadado" porque deberá guardar una cuarentena de 14 días al haber estado en contacto con un infectado que no le avisó sobre su estado.

El ex capitán de la selección inglesa y de Manchester United se mostró también "decepcionado" porque se perderá "partidos clave" con su actual equipo, el Derby County de la segunda división inglesa, que deberá, por su parte, hacer pruebas a toda la plantilla.

"Acabo de recibir la noticia de que mi test de Covid-19 ha demostrado que no tengo el virus. Estoy contento por mí y mi familia, pero, obviamente, estoy enfadado y decepcionado porque ahora tendré que aislarme", escribió Rooney en su cuenta de Twitter.

Antes de conocer el resultado del test, su representante confirmó este lunes que el pasado jueves el jugador recibió la visita en su casa, donde vive con su esposa y cuatro hijos, del empresario Josh Bardsley para regalarle un reloj.

El día siguiente disputó con Derby un encuentro liguero ante Watford -que también tendrá que hacer pruebas-, pues Bardsley no le comunicó que estaba pendiente del resultado de un test de coronavirus que, después, dio positivo.

"De haber sabido que Josh había sido contactado por los servicios de búsqueda y rastreo o que había dado positivo, (Rooney) se habría negado a recibirlo", afirmó el representante.

La normativa vigente en el Reino Unido para hacer frente a la pandemia obliga a cualquier persona que ha estado en contacto con un positivo a guardar una cuarentena de 14 días.

Just received the news that my covid-19 test has shown I do not have the virus. Delighted for myself and family but obviously angry and disappointed that I now have to self-isolate and miss vital games for @dcfcofficial