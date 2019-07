West Ham de Manuel Pellegrini pagará millonaria cifra por delantero francés Sebastien Haller

West Ham United, club dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, pagará una millonaria cifra, cercana a los 50 millones de euros, por el fichaje del delantero francés Sebastien Haller, proveniente de Eintracht Frankfurt de la Bundesliga.

Según medios británicos, el goleador de 25 años se realizará los exámenes médicos de rigor este martes y firmará un contrato de cuatro años con los "Hammers".

Haller anotó 20 goles y registró 11 asistencias en 41 partidos en la última temporada, y su llegada es para cubrir la baja de Marko Arnautovic, quien fue traspasado a Shanghai SIGP del fútbol chino.

El propio club germano confirmó la operación con los londinenses, que están reforzándose de cara a la temporada 2019-20, sondeando también a jugadores chilenos como Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen), Gary Medel (Besiktas) y Guillermo Maripán (Alavés).

Eintracht and @WestHamUtd have agreed terms for the transfer of @HallerSeb. Haller has now been cleared to undergo a medical in London. If all goes to plan then Haller will sign with the Hammers. #SGE pic.twitter.com/VpQNxM4y0I