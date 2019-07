West Ham de Manuel Pellegrini se reforzó con el fichaje más caro de su historia

West Ham United, equipo que dirige el técnico chileno Manuel Pellegrini, anunció este miércoles la contratación del delantero francés Sebastien Haller, procedente de Eintracht Frankfurt de Alemania.

El atacante de 25 años llega con un contrato por cinco temporadas con la opción de una sexta, en una operación que se transforma en la más cara de la historia para el equipo de Londres.

Según la prensa británica, el fichaje se concretó por 45 millones de libras (unos 56 millones de dólares).

Haller se transformó en el cuarto refuerzo de West Ham para la temporada 2019-2020 tras el volante Pablo Fornals y los porteros Roberto Jiménez y David Martin.

Hasta ahora, el fichaje más caro de West Ham era el del mediocampista Felipe Anderson, que en julio de 2018 llegó al club desde Lazio de Italia por 35 millones de libras.

