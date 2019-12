West Ham hizo oficial la incorporación de David Moyes como sustituto de Pellegrini

West Ham hizo oficial la incorporación del escocés David Moyes como su nuevo director técnico en reemplazo del recientemente destituido Manuel Pellegrini.

A través de sus redes sociales, el club londinense informó que Moyes firmó un contrato por 18 meses, y que empezará a trabajar de forma inmediata antes del encuentro donde enfrentarán a Bournemouth el próximo martes.

"Estamos encantados de darle la bienvenida a David una vez más. Él conoce bien al club y construyó relaciones sólidas durante el tiempo que estuvo. Eso será crucial para el trabajo que debe hacerse en el futuro", declaró el presidente de los "Martillos" David Sullivan.

Moyes ya tuvo una primera etapa con West Ham entre 2017 y 2018, en la cual pudo alejar al equipo de los puestos de la zona de descenso de la Premier League.

