West Ham investiga insultos racistas sufridos por Mohamed Salah

West Ham está investigando un ataque racista sufrido por el delantero egipcio Mohamed Salah en el duelo de los "hammers" ante Liverpool este lunes por la Premier League.

Estos insultos se conocieron tras un video que se viralizó y donde se escuchan los gritos de un aficionado hacia el jugador.

En las imágenes no se ve a la persona que en las gradas insulta a Salah haciendo alusión a su religión musulmana, por lo que la investigación buscará dar con la persona exacta.

El club dirigido por el chileno Manuel Pellegrini tiene "una política de tolerancia cero a cualquier forma de comportamiento violento o abusivo", por lo que la persona que resulte responsable no volverá a entrar a su estadio.

"Cualquier persona identificada que cometa un delito tendrá sus detalles en la policía y se enfrentará a una prohibición de por vida en el estadio de Londres", afirmaron desde el club.

El usuario que publicó el video en Twitter expresó su molestia por lo apreciado en ese momento.

"Me disgustó lo que estaba escuchando. La gente como esta no merece ningún lugar en nuestra sociedad y mucho menos los partidos de fútbol", aseguró.

I went to watch West Ham vs Liverpool and I was disgusted by what I was hearing. People like this deserve no place in our society let alone football matches. #kickracismout @22mosala @FA pic.twitter.com/M4dBsMrCy8