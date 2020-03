West Ham solicitó que se declare "nula y sin efecto" la temporada en la Premier League

Los "Martillos" espera que se cumpla la medida si no se puede completar el torneo por el coronavirus.

West Ham United, a través de su vicepresidenta Karren Brady, solicitó que la presente temporada de la Premier League se declare "nula y sin efecto" en el caso que no pueda completarse debido a la propagación del coronavirus.

En un artículo para el diario británico The Sun, Brady explicó que la suspensión o cancelación de la liga siempre ha sido "una certeza".

"No se puede evitar la posibilidad de que la Premier League, así como las categorías inferiores del fútbol inglés, tengan que ser canceladas y esta temporada declarada nula porque si los jugadores no pueden jugar, no se puede seguir adelante", declaró.

Brady cree que las esperanzas de que el torneo se reanude a partir del próximo 4 de abril sería algo como "un sueño".

"Lo razonable y justo sería declarar toda la temporada nula y sin efecto", remarcó.

Cabe recordar que los directivos de la Premier se reunirán este jueves para tratar la estrategia a seguir para el resto de la temporada.