West Ham vetó a hinchas que esnifaron sobre la cabeza de otro fanático en las gradas

La escuadra inglesa West Ham United tomó una firme desición contra un grupo de aficionados que se hicieron virales por un video donde se les ve inhalando un sospechoso polvo blanco durante un encuentro de la Premier League.

El insólito metraje mostró hinchas en las tribunas consumiendo lo que se presume es cocaína sobre la cabeza calva de otro espectador, todo entre risas de los involucrados y quienes se encontraban alrededor.

"El club está disgustado por el contenido del video y actuó rápidamente para identificar a los infractores", indicó un comunicado difundido por la prensa británica, donde se informó el veto para los involucrados .

"De acuerdo con nuestro enfoque de tolerancia cero, los detalles de los infractores se llevaron de inmediato a la policía. A todas las personas se les suspendieron sus entradas de temporada y, por lo tanto, no pueden ingresar al London Stadium ni viajar con el club para los partidos fuera de casa", siguió el escrito.

"En espera de nuestra propia investigación del club, esto podría llevar a que los infractores sean suspendidos indefinidamente. No hay lugar para este tipo de comportamiento", cerró la misiva de los "Hammers".

West Ham fans banned from the London Stadium after sniffing cocaine from a bald man’s head during a match 😂🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/Yin6eSsLU0