Wolverhampton hizo oficial el fichaje del brasileño Matheus Cunha

Matheus Cunha, delantero brasileño, concretó este domingo su fichaje por el Wolverhampton desde el Atlético de Madrid, según confirmaron ambas entidades, que no especifican las cantidades de un préstamo que "automáticamente se convertirá en un acuerdo permanente hasta 2027, en caso de que se activen ciertas cláusulas", según explicó la entidad inglesa.

"Matheus Cunha se convertirá en el primer fichaje de Julen Lopetegui como entrenador del Wolves, cedido a partir del 1 de enero, sujeto a permiso de trabajo. El internacional brasileño voló al Reino Unido y completó su examen médico a principios de semana, finalizando un movimiento de cesión que automáticamente se convertirá en un acuerdo permanente hasta 2027, en caso de que se activen ciertas cláusulas", señaló el elenco en un comunicado en su página web oficial.

Matheus Cunha sale del Atlético por la puerta de atrás, entre la necesidad económica del club y la atracción que podría suscitar en el mercado, como así fue. En el equilibrio entre la oferta y la demanda. Es el jugador de los que no son trascendentes o más titulares en el esquema de Diego Simeone por el que podría obtener más dinero, sin contar a Joao Félix.

Julen Lopetegui's first addition 🤩@mathcunha20 will join on loan from January 1st, 2023 ✍️