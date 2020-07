AC Milan y Juventus animan atractivo partido por la Serie A

Este martes el líder de la Serie A, Juventus, visita a AC Milan en un atractivo partido válido por la fecha 31 del Calcio, que cuenta además con un enfrentamiento entre las estrellas Zlatan Ibrahimovic y Cristiano Ronaldo.

Sigue en vivo y online el resultado de este encuentro:

- AC Milan 4-2 Juventus FC, Segundo tiempo. Sigue el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

0-1: 47' Adrien Rabiot (JUV); 0-2: 53' Cristiano Ronaldo (JUV); 1-2: 62' Zlatan Ibrahimovic (ACM); 2-2: 66' Franck Kessie (ACM); 3-2: 68' Rafael Leao (ACM); 4-2: 81' Ante Rebic (ACM).

Ante Rebic aumentó la ventaja:

Rafael Leao anotó el 3-2 de AC Milan:

Golazo de Kessie:

El descuento de Zlatan:

Cristiano Ronaldo marcó el 2-0:

Golazo de Rabiot:

Gol anulado a Zlatan Ibrahimovic:

Formación de AC Milan:

Here's the line-up to take on the Bianconeri

Let's fight! 👊🔴⚫



Gli 11 in campo per il big match con i bianconeri

Forza Diavolo! 👊🔴⚫#MilanJuve #SempreMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/YmthQi0H1P