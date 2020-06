Andrea Pirlo comenzará su carrera como técnico en Juventus

La sub 23 de Juventus, que actúa en la Serie C del Calcio, será el equipo donde el ex mediocampista Andrea Pirlo comenzará su carrera como entrenador luego de haber conseguido el título de director técnico a fines del 2018.

Considerado uno de los mejores futbolistas italianos de los últimos 20 años, intentará lograr el ascenso a la Serie B con el cuadro juvenil en los playoffs de la tercera división italiana.

Pirlo colgó los botines en noviembre del 2018 jugando con la camiseta del New York City, en la Major League Soccer. En el fútbol italiano, además de jugar en la selección donde se consagró campeón del mundo en Alemania 2006, vistió las camisetas de Brescia, Reggina, Inter, Milan y Juventus.