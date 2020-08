Andrea Pirlo: Feliz por la confianza de Juventus, estoy listo para esta fantástica oportunidad

El italiano Andrea Pirlo se mostró contento tras ser oficializado como nuevo director técnico de Juventus, en reemplazo de Maurizio Sarri, y aseguró estar "listo" para asumir en su primer desafío como estratega.

Pirlo señaló en sus redes sociales que "feliz y orgulloso de recibir tanto respeto y confianza de @juventusfc. ¡Listo para esta fantástica oportunidad!".

El ex volante, quien tuvo cinco exitosos años como jugador de la "vecchia signora", debió pasar de su puesto como entrenador de la sub 21 al primer equipo, luego del fracaso del elenco de Turín en la Champions League, quedando eliminado en octavos de final ante Olympique de Lyon.

Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @juventusfc.

Pronto per questa fantastica opportunità! 💪⚪️⚫️

.

I’m deeply pleased and honored to receive such respect and trust from Juventus.

Ready for this amazing opportunity! pic.twitter.com/5zTuLBq3XW