Antonio Conte: El partido ante Atalanta lo ganará el que ataque mejor

El entrenador de Inter de Milán, Antonio Conte, analizó el choque ante Atalanta de este lunes y se refirió al trabajo que tendrán los delanteros de su equipo, entre ellos el chileno Alexis Sánchez, ante un equipo que trabaja muy bien en ataque.

"Cada equipo debe tener el equilibrio adecuado entre las dos fases. Hacerle comprender la importancia de ambos le brinda resultados importantes. El partido de mañana (lunes) lo ganará quien consiga atacar mejor", aseguró el adiestrador.

Asimismo, resaltó la figura de Gian Piero Gasperini DT del cuadro de Bérgamo, sobre quien dijo que "está haciendo un gran trabajo, ha encontrado el entorno adecuado. Estoy feliz por él y por Atalanta, entrené allí en el pasado, aunque fue por poco tiempo", agregó.

Por último, aseguró que "nada ha cambiado. Mis equipos siempre juegan para ganar. Si empiezas como favorito o no, pero importa poco, nunca lo he ocultado, el objetivo siempre es ganar, se lo he demostrado en Juventus y Chelsea".