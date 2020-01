Antonio Conte por la suplencia de Alexis: Si no lo hago entrar no es porque esté loco

El director técnico de Inter de Milán, Antonio Conte, se molestó al ser consultado sobre la suplencia del chileno Alexis Sánchez, que lleva dos partidos seguidos en el banco tras superar una larga lesión.

"Estoy intentando que Sánchez vuelva cuando esté en forma. Me preguntaron por Alexis. Para ponerlos en la cancha, los jugadores tienen que estar bien", expresó el adiestrador.

"No soy deficiente ni quiero hacerme daño. Si no hago entrar a un jugador no es porque esté loco", indicó visiblemente ofuscado.

Se espera que Alexis vuelva a los terrenos de juego en la Copa Italia, donde Inter chocará contra Cagliari este martes 14 de octubre.