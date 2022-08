Cesc Fabregas fichó por club italiano del que además será accionista

El mediocampista español Cesc Fábregas, que fichó este lunes por Como 1907, de la Serie B italiana, no solo será jugador del primer equipo, sino que será uno de los accionistas del club, en el que ve "un futuro a largo plazo".

"No estoy buscando dinero aquí. Solo quería un proyecto emocionante. Elegí Como por muchas razones. Quería una experiencia que pudiera involucrarme y emocionarme. (Dennis) Wise me convenció; es alguien que sabe de fútbol. Me habló de Como y aquí veo un futuro a largo plazo. Quería este tipo de aventura. Era fácil concentrarme en este proyecto", explicó en la rueda de prensa de presentación.

Wise, director general del Como, acompañó al flamante fichaje del conjunto lombardo en su presentación en el Estadio "Guiseppe Sinigaglia" y confirmó que el ex campeón del mundo se involucrará en el proyecto más allá de los dos años que le ligan como futbolista.

"Cesc estará más tiempo en el club; no solo tendrá contrato como jugador para los próximos dos años. Cuando hablé con él se mostró muy entusiasmado con esta posibilidad y se convertirá en accionista de la empresa. Vino aquí también por eso. Quería unirse a la empresa por nuestras ambiciones, entre las que se encuentran arreglar un estadio, abrir un negocio, un nuevo polideportivo y llegar a la Serie A", dijo el ex jugador de Barcelona, Chelsea, Arsenal y últimamente en AS Monaco.