Compañero de Erick Pulgar en Fiorentina dio positivo por coronavirus

Fiorentina, club en el que milita el chileno Erick Pulgar, informó este viernes que el serbio Dusan Vlahovic dio positivo al someterse a un examen por el coronavirus.

Mediante un comunicado, el elenco italiano indicó que "El jugador Dusan Vlahovic ha dado positivo por la prueba de identificación de coronavirus- COVID-19. De momento el jugador está en su casa y actualmente no presenta ningún síntoma".

"Actualmente, el club está activando todos los procedimientos de aislamiento requeridos por la ley, comenzando con el censo de todas las personas que han tenido contacto con el jugador", concluye el texto.

De esta forma, Vlahovic se suma a Daniele Rugani de Juventus como los jugadores infectados en la Serie A.

ACF Fiorentina can confirm that Dusan Vlahovic has tested positive for COVID-19. He is at home and currently does not have any symptoms.



