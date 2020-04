¡Continuará la leyenda! Guanluigi Buffon renovará por un año más en Juventus

El eterno portero italiano Gianluigi Buffon renovará por una temporada más con su club Juventus, extendiendo de esa forma su exitosa carrera, la cual lo catapultó como campeón del mundo en 2006 con Italia.

El golero de 42 años extenderá su carrera hasta 2021 señaló en el canal oficial del elenco "bianconero" que "no me detengo porque estoy bien, y para respetar los sueños que tuve de niño. A esa edad me hubiera encantado incluso si me hubieran dicho que me convertiría en futbolista de la Serie C".

De esta forma, el legendario guardameta completará 26 temporadas en el profesionalismo y 19 en la "vecchia signora" en la que solo tiene como deuda ganar la Champions League.

Buffon ha ganado 24 títulos oficiales en toda su trayectoria, ha jugado 1074 partidos oficiales y ha recibido 898 goles, según lo que destacó TyC Sports.