Cristiano Ronaldo comunicó a Juventus que quiere dejar el equipo

El portugués Cristiano Ronaldo decidió no seguir en Juventus y ya comunicó a la dirigencia del cuadro de Turín su postura, con el deseo de emigrar a Manchester City, club que corre con ventaja en la negociación por su fichaje.

Confirmed. Cristiano Ronaldo has definitely decided to LEAVE Juventus and he asked the club to be sold. ❌⚪️⚫️ #Juventus #Ronaldo pic.twitter.com/JCcAwaYX9U

Según informó el periodista italiano Fabrizio Romano, la estrella portuguesa ratificó su decisión de no continuar con los bianconeros durante este jueves y no estará disponible para el duelo de Juventus ante Empoli, programado para este sábado en la Serie A.

Juventus are waiting for Manchester City official bid to arrive in the next hours to reach an agreement as soon as possible. Cristiano Ronaldo wants to leave and he won’t be available for next match. 🚫🇵🇹 #Ronaldo



Mendes is now discussing Ronaldo’s contract with Manchester City.