Cristiano Ronaldo le pidió a Matthijs de Ligt que se sume a Juventus

El central holandés Matthijs de Ligt reveló que el volante portugués Cristiano Ronaldo le pidió que se fuera a Juventus, en plena disputa del partido que enfrentó a ambas selecciones por la final de la UEFA Nations League.

"Ronaldo me pidió que fuera a Turín. Al inicio no entendía, pero después quedé un poco en shock. Luego me reí, y no le respondí nada", contó el futbolista que milita en Ajax después del compromiso.

En lo que respecta a su futuro, De Ligt sostuvo que "no es algo que me preocupe. Aún queda para el periodo de transferencias y ahora quiero aprovechar mis vacaciones, descansar y luego lo pensaré".

Portugal superó a Holanda en la final, por 1-0.