Cristiano Ronaldo tras su glorioso regreso: Volvió el de siempre

El portugués Cristiano Ronaldo, que regresó este domingo con un doblete en la Serie A contra Spezia tras perderse cuatro partidos de Juventus a causa del coronavirus, aseguró que "volvió el 'Cris' de siempre".

"Estoy muy contento, fueron 18 ó 19 días en los que no pude hacer lo que más me gusta, jugar al fútbol. Pero me sentía bien, nunca he tenido síntomas y volvió el 'Cris' de siempre", dijo tras el 4-1 que selló la "Vecchia Signora" contra Spezia.

"Espero que en tres o cuatro partidos recupere mi mejor condición, porque estuve mucho tiempo parado", indicó a Sky Sport.

Cristiano saltó al campo en el minuto 56 en sustitución del argentino Paulo Dybala y tardó apenas tres minutos en anotar el momentáneo 2-1, antes de sentenciar el choque con el 4-1 de penal, transformado "a lo Panenka".

Durante su baja forzada por el coronavirus, Cristiano fue criticado por un comentario publicado en su cuenta de Instagram en el que aseguró que los test "PCR son una mierda", pero no respondió a la pregunta que le hicieron este domingo sobre si se ha arrepentido de ese mensaje.

[Video] Juventus derribó a Spezia de la mano del retornado Cristiano Ronaldo

"Cristiano está de vuelta, esto es lo más importante", fue la respuesta de CR7, en inglés, con la que zanjó el tema.