De Ligt: Leí que un club que no me quiso porque mi padre era demasiado gordo

El flamante zaguero de Juventus Matthijs de Ligt se mostró molesto por algunas publicaciones de prensa que surgieron mientras definía su nuevo club tras dejar Ajax e incluso criticó a un medio inglés que publicó el supuesto motivo por el que no lo quiso Manchester United.

"Salían cosas todos los días, algo nuevo surgía cada día. Llegó a salir una noticia de que un club que no me iba a comprar porque mi padre era demasiado gordo y yo habría tenido la misma tendencia. ¡Es ridículo!", señaló al medio holandés Voetbal International.

Además, habló sobre su rechazo a la oferta de Paris Saint-Germain: "El dinero nunca ha sido importante para mi elección, los que me conocen saben que el dinero no me empuja de un lado a otro. Entonces, todos tienen su propia opinión y las respeto, pero ciertas cosas, en realidad, se han dicho de manera demasiado superficial".

De Ligt debutó en Juventus en un amistoso ante Tottenham que ganaron los británicos por 3-2.