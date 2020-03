Defensor de AS Roma se molestó con la gente que no cumple la cuarentena en Italia

El zaguero de AS Roma Davide Zappacosta se molestó por la gente que irrespeta la cuarentena en Italia, país donde el coronavirus se ha cobrado más de 4.000 muertes

"Yo estoy solo en casa porque mi novia y mis padres están a una hora de aquí, por lo tanto, no he vuelto a verlos. En la tarde entreno y pruebo nuevas cosas en la cocina, después, de noche, juego Playstation", contó el ex Chelsea.

"No voy donde ellos porque nos dijeron que nos quedemos donde estamos y la situación es grave, pero cuando salí a hacer compras, vi señoras paseando perros, personas que van al supermercado a comprar medio pedazo de pan o tres masas", continuó.

"También veo personas que corren. Nosotros no corremos y eso que es nuestro trabajo... ellos corren. Es una locura", concluyó.