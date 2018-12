Director técnico de AC Milan descartó la partida de Gonzalo Higuaín

El entrenador de AC Milan, Gennaro Gattuso, aseguró este viernes en conferencia de prensa, que no se plantea la posibilidad de que el delantero argentino Gonzalo Higuaín, deje el elenco "rossonero", a pesar del bajo nivel durante el último semestre.

"No me consta que haya nada a nivel de mercado. No está pasando por un buen momento, tal y como el resto del equipo, pero seguimos ocupando la cuarta posición", aseguró Gattuso, negando además un posible trueque con el atacante de Chelsea Álvaro Morata.

De igual forma, el estratega agregó que Higuaín "está sufriendo porque no está marcando. No tiene mucha brillantez ni está en un momento positivo", tomando en cuenta que la última anotación del ariete se produjo el pasado 28 de octubre ante Sampdoria.

Cabe destacar que el ariete ha marcado siete goles en apenas 14 partidos disputados, duante lo últimos seis meses.