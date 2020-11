El enojo de Zlatan: ¿Quién dio permiso a EA Sports para usar mi nombre y rostro en el FIFA?

El delantero sueco de AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, expresó su enojo este lunes con la compañía de videojuegos EA Sports por usar su nombre y rostro, sin su autorización, en el FIFA.

"¿Quién autorizó al FIFA de EA Sports para usar mi nombre y rostro?", cuestionó en un mensaje de Twitter, en el que interpeló al Sindicato Internacional de Futbolistas, FIFPro.

"No estoy al corriente de que sea socio del FIFPro y si lo fuera, me pusieron ahí sin mi conocimiento a través de una maniobra extraña", lanzó el artillero.

"Y de seguro, nunca le permití a la FIFA o al FIFPRo hacer dinero usándome", continuó el futbolista.

"Alguien está ganando dinero con mi nombre y rostro, sin ninguna clase de autorización durante todos estos años. Es tiempo de investigar", sentenció.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me