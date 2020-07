15:37 - 25/07/2020

El espectacular anuncio de Zlatan para descartar el retiro: "Soy Ibrahimovic y solo estoy calentando"

El sueco Zlatan Ibrahimovic, delantero de AC Milan, salió al paso de los rumores y a solo meses de su cumpleaños 39, descartó un retiro inminente con un espectacular anuncio. "Entonces piensas que estoy acabado y mi carrera terminará pronto. No me conoces, toda mi vida tuve que pelear. Nadie creyó en mí y tuve que creer en mi mismo. algunas personas quieren romperme, pero solo me hacen más fuerte. ¿Creen que estoy terminado? No soy como ustedes, soy Zlatan Ibrahimovic y sólo estoy calentando". (Video: Twitter Zlatan Ibrahimovic)