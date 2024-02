En Italia detallaron monto de la ventaja de Damián Pizarro a Udinese

Este viernes en Italia revelaron el monto que pagó Udinese a Colo Colo por el 70 por ciento del pase del delantero Damián Pizarro.

Según informó en la red social X el periodista italiano Nicolo Schira, Udinese pagó 6.5 millones euros a Blanco y Negro por el jugador.

🔜✍️ Damian #Pizarro (born in 2005) to #Udinese from #ColoColo for €6,5M. Ready a long term contract from July 2024. #transfers https://t.co/QWGwTIkFW6