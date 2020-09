¿Era humo lo de Gremio? Juventus inició contactos para fichar a Edinson Cavani

Pasó el susto para la UC y el resto de los equipos eque participan en la Copa Libertadores. Edinson Cavani no llegará a Gremio de Porto Alegre, aunque sigue como objeto de deseo entre clubes importantes del orbe, y en Italia aseguraron que Juventus inició contactos con su agente para ficharlo.

Este viernes, en Argentina informaron que el delantero uruguayo, agente libre tras finalizar su contrato con PSG, estaba listo para firmar con los gauchos.

Sin embargo, en Brasil indican que desde el entorno del ariete charrúa descartaron esta situación, señalando que Cavani no ha llegado a acuerdo con ningún club todavía.

