Erick Pulgar reveló su admiración por Arturo Vidal: Envidio su rol, lo encuentras en cada batalla

El volante chileno Erick Pulgar vive un buen presente junto a Fiorentina en Italia, siendo uno de los jugadores nacionales que destacan en el Viejo Continente. Y, en diálogo con la prensa italiana, reveló su admiración por otro exitoso compatriota, Arturo Vidal.

Sobre sus referentes principales en el fútbol, el ex Universidad Católica y Deportes Antofagasta mencionó a La Nazione que: "De Arturo (Vidal) envidio su rol en el puesto. Puedes encontrarlo en todas partes, lo ves en medio de cada batalla".

"También me gusta mucho el estilo que tiene Sergio Busquets. Admiro su tranquilidad y frialdad a la hora de jugar", agregó.

Además, el mediocampista explicó cómo empezó a cumplir con ser un pateador de penales, labor que tomó desde su llegada a su ex club en la Serie A, Bologna.

"Todo fue por mi primer error. Pateé en un partido de Torino contra Bologna y cometí un error. Eso me enojó y desde ese momento me dije a mi mismo que me volvería inmejorable", apuntó.

Por último, Pulgar admitió que tuvo bastante ansiedad en su fichaje con Fiorentina, diciendo que: "Por lo general, no me gusta hablar de fútbol o de contratos cuando me desconecto. Pero cuando me di cuenta que Fiorentina hablaba en serio, me entró una terrible ansiedad".