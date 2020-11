Erling Haaland alucina con Zlatan Ibrahimovic: Es una locura, este hombre no es normal

El delantero noruego de 20 años Erling Haaland llenó de elogios a Zlatan Ibrahimovic, luego de que alcanzara su séptimo gol en AC Milan contra Udinese y se instalara a sus 39 años como el máximo anotador de la Serie A, tras seis partidos.

El ariete de Borussia Dortmund se refirió al sueco en diálogo con ESPN y dijo: "Son estadísticas de locura. Es una locura. Tiene 39 años y es así de bueno. Este hombre no es normal".

Sobre su presente en el fútbol alemán, también repleto de anotaciones, Haaland sostuvo que "para ser honesto, no pienso mucho en goles. Si hago el trabajo sé que los goles llegarán. No me he trazado un objetivo o algo así. Lo más importante es ganar y jugar bien".