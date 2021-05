18:38 - 23/05/2021

"Es una vergüenza": Técnico de Hellas Verona se enfadó y abandonó entrevista en vivo

El entrenador de Hellas Verona, Ivan Jurić, se enfadó durante una entrevista en vivo con Sky Sport Italia, pues le señalaron su equipo tuvo una mejor imagen que la mostrada en duelos anteriores. Ante eso, señaló a sus entrevistadores que "hay que respetar porque si no has seguido los últimos partidos de Verona, no puedes hablar así. ¡Tienes que respetar, entiendes! Y hay que ver todas las actuaciones que ha hecho Verona". Tras lo cual se fue. (Video: Youtube.com)