Ex jugador de Juventus: Cuando llegué me encontré a Pirlo y Buffon fumando en camarines

El delantero danés Nicklas Bendtner volvió a sorprender a todos con sus declaraciones al contar una polémica anécdota que vivió al llegar a Juventus de Turín en 2012 develando que varios miembros del plantel, entre los que estaban Gianluigi Buffon y Andrea Pirlo, estaban fumando en los baños.

"No podía encontrar a los compañeros y estaban todos en el baño hablando disfrutando del café y la compañía, y fumando. Fue algo increíble y me hizo sentir que lo iba a disfrutar porque me subí al tren bastante rápido", contó Bendtner a BBC 5 Live.

En aquella temporada, en la que junto a Andrea Pirlo y Gianluigi Buffon, entre otros se llevó el 'Scudetto' y la Supercopa Italiana, reconoció haber sido un honor compartir con estos dos jugadores.

"Qué puedes decir de ellos si miras sus carreras y lo profesionales que han sido. Fue realmente sorprendente con ellos porque su compromiso y compañerismo estaban en otro nivel y nadie podría nunca imaginárselo", expresó.

En aquella temporada Arturo Vidal y Mauricio Isla eran parte del plantel.