Fabio Capello criticó a Cristiano Ronaldo: Hace tres años que no elude a nadie

El ex técnico de Real Madrid habló sobre el portugués.

El ex entrenador de equipos como Real Madrid, Juventus y AC Milan Fabio Capello lanzó una fuerte crítica al portugués Cristiano Ronaldo, jugador de la "Vecchia Signora", luego de su enojo tras ser reemplazado en el partido contra AC Milan del pasado domingo.

"Que no se haya sentado en el banco y haya discutido con Maurizio Sarri -su entrenador- no está bien. Uno tiene que ser un campeón incluso cuando lo cambian, debe respetar a sus compañeros", declaró el ex DT de Rusia e Inglaterra en Sky Sports Italia.

"No elude a nadie desde hace tres años. En estos momentos no está bien y es normal que lo cambien", comentó.

Para Capello, "Sarri no necesita ser valiente ni demostrar su personalidad para realizar ese cambio".

Ronaldo fue reemplazado por Paulo Dybala, salió enojado del terreno de juego y luego dejó el estadio minutos antes del fin del partido que Juventus ganó con gol, precisamente, del delantero argentino.