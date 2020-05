Giorgio Chiellini y su relación con Gonzalo Higuaín: Lo odiaba cuando éramos rivales

El defensa y capitán de Juventus Giorgio Chiellini publicará en los próximos días su autobiografía, y por ello es que en entrevista con un medio italiano adelantó algunos capítulos, entre ellos el cómo cambió su relación con el argentino Gonzalo Higuaín.

En diálogo con La Repubblica, el zaguero del cuadro "Bianconero" comentó que: "Cuando éramos rivales con Gonzalo (Higuaín) lo odiaba, pero cuando lo conocí me sorprendió".

"Los delanteros suelen ser egoístas, pero él no. Gonzalo es generoso y bromista. Es un chico que necesita cariño para alimentar su potencial", agregó.

Por otro lado, Chiellini tuvo ácidos comentarios para sus ex compañeros Mario Balotelli y Felipe Melo, recibiendo réplicas de ambos. El actual delantero de Brescia y ex seleccionado en la "Azurra" afirmó que el central "no se ha comportado como hombre" respecto a sus dichos.