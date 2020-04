Gobierno italiano: Solo veremos estadios llenos cuando tengamos la vacuna

Sandra Zampa, subsecretaria de Sanidad italiana, adelantó que en Italia solo habrá partidos de fútbol con público en las gradas solo cuando la situación esté controlada y haya una vacuna para el coronavirus.

"Creo que se puede renunciar al fútbol un mes más. Los estadios llenos solo los veremos cuando se den las condiciones de máxima seguridad y tengamos una vacuna", dijo la funcionaria de gobierno en una entrevista a la televisión nacional italiana Rai News.

"Creo que si esperamos un mes para jugar los partidos, a puerta cerrada, no será una catástrofe", agregó.

Zampa también señaló que está dispuesta a estudiar eventuales propuestas de los clubes de la Serie A, que desearían reanudar los entrenamientos el próximo 4 de mayo para volver a competir a principios de junio.

"Sin embargo, si los clubes son capaces de hacerlo, estudiaremos sus propuestas. No digo que no, y no me toca a mí decidir. Pero no me parece un tema prioritario", subrayó.