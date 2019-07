Gonzalo Higuaín fue ovacionado por afición de Juventus a la espera de definir su futuro

El argentino Gonzalo Higuaín fue ovacionado este miércoles por decenas de aficionados de Juventus cuando llegó al J Medical, en Turín, para someterse al habitual reconocimiento médico previo al comienzo de la pretemporada, en un momento en el que su futuro todavía está en el aire.

Higuaín, que regresó al elenco italiano tras jugar la última temporada cedido primero en AC Milan y luego en Chelsea, llegó al centro médico propiedad del cuadro turinés y se fotografió junto a varios aficionados.

El "Pipita", que cumplirá 32 años en diciembre, sigue muy vinculado a Juventus y se despidió de sus aficionados para empezar los exámenes médicos poniéndose una mano en el corazón.

El delantero argentino sigue a la espera de aclarar su futuro y es uno de los objetivos de mercado de AS Roma, según reconoció recientemente el director deportivo del elenco capitalino, Gianluca Petrachi.

De momento, el hermano y representante de Higuaín, Nicolás, subrayó con un mensaje en su cuenta oficial de Twitter que el ex ariete de la selección trasandina no está interesado en jugar en Italia con otro equipo que no sea Juventus.