Grave denuncia contra Lautaro Martínez: Fue acusado de escupir a un rival

Una grave denuncia realizaron en Italia contra el delantero argentino de Inter de Milán, Lautaro Martínez, quien se enfrascó en una dura discusión con Theo Martínez, de AC Milan, en el derby del domingo pasado.

Los medios italianos captaron el momento y difundieron un video donde acusan al trasandino de haber escupido a su rival cuando se dirigían al vestuario tras el pitazo final.

Por ahora no hay nada confirmado de manera oficial, pero lo cierto es que el jugador de la selección podría ser sancionado de oficio si es que el elenco rossonero considera realizar la denuncia formal o si las autoridades locales actúan de oficio.

📰 #CorSera: The sports judge could sanction Inter striker #LautaroMartinez with a disqualification after he was involved in a verbal clash with #TheoHernandez during the derby.pic.twitter.com/V0GMoIa1vU