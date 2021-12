Hinchas de Inter se mostraron divididos ante eventual retorno de Lukaku

Los aficionados de Inter de Milan se mostraron divididos sobre la posibilidad de que el delantero belga Romelu Lukaku regrese al equipo tras pedir disculpas a los hinchas interistas por su precipitada salida del club en el pasado mercado, con una ligera ventaja de los que apoyan su vuelta.

Una encuesta online efectuada por La Gazetta dello Sport reveló que el 53 por ciento está a favor del regreso del jugador de 28 años, mientras que un 47 por ciento se manifestó en contra de su regreso.

En una entrevista este jueves con Sky Sport, Lukaku se disculpó con los seguidores de Inter por su apresurada salida del club: "No debió ocurrir de esa forma y lo siento por los aficionados. No era el momento. Tengo al Inter en el corazón y espero volver a jugar allí", expresó.

"Quiero desde el fondo de mi corazón volver al Inter. No lo quiero hacer al final de mi carrera, sino cuando todavía esté al máximo nivel", añadió el internacional belga, que dijo no sentirse bien en Chelsea.

"Físicamente estoy bien. Pero no estoy contento con la situación en Chelsea. Tuchel ha elegido jugar con otro sistema. No estoy contento y es normal. Lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir como un profesional", dijo