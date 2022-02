Inter sufrió amarga remontada en el derbi ante AC Milan con Alexis Sánchez y Arturo Vidal en cancha

Inter de Milán, con los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal en el segundo tiempo, sufrió una amarga remontada y perdió por 1-2 ante AC Milan en el "Derby della Madonnina", por la fecha 24 de la Serie A en Italia.

El equipo interista, que ejerció como local en el mismo estadio que comparte con Milan, el "Giuseppe Meazza", fue ampliamente superior hasta el minuto 70, cuando el equipo empezó a sentir el cansancio y el rossonero, con cambios acertados, dio vuelta el marcador.

Inter dio muestras de su pegada apenas comenzó el encuentro, con un cabezazo de Denzel Dumfries que fue anulado por un fuera de juego previo de Ivan Perisic.

El croata, incisivo en el ataque, fue clave en la ofensiva y fue el autor de la apertura de la cuenta, tras empalmar de primera un centro de córner de Calhanoglu. Perisic le pegó de primera, con la zurda, para el 1-0 en 38 minutos.

En la segunda parte, Stefano Pioli le ganó la jugada táctica a Simone Inzaghi y logró equilibrar la disputa del balón, con la entrada de Junior Messías y Brahim Díaz.

Inzaghi, en cambio, demoró en dar ingreso a Alexis , por un agotado Lautaro Martínez, en el minuto 70; y a Vidal por Calhanoglu, en en 73'. El equipo aún se estaba adecuando a los cambios cuando sufrió el golpe milanista.

Alexis recibió en mitad de cancha, y en una discutida acción perdió el balón ante Giroud, dando inicio a la jugada que terminó justamente con el francés punteando la pelota para el 1-1 (75').

Inter sintió el golpe y AC Milan aprovechó para liquidar, con otro disparo de Giroud, esta vez tranquilamente, con excelente control orientado, giro y zurdazo, tras habilitación de Davide Calabria (79').

Olivier Giroud’s second goal of the night to fire AC Milan to the derby win 🔥🔥 @_OlivierGiroud_ pic.twitter.com/j2WOqLgSvZ