Inzaghi lamentó ocasión perdida por Alexis y fue autocrítico por racha de Inter

Simone Inzaghi, entrenador de Inter de Milán, fue autocrítico tras la igualdad 1-1 de su equipo contra Fiorentina como local, resultado que les hizo perder terreno en la disputa por el título de la Serie A.

"Jugamos un primer tiempo insuficiente, porque un equipo como nosotros tiene que hacer más: es un mal momento. Fiorentina hizo un excelente partido: en el segundo tiempo jugamos mejor", dijo en conferencia de prensa.

También tuvo palabras para la ocasión fallada por Alexis Sánchez en los últimos minutos, que pudo ser el gol de la victoria lombarda, señalando que "con el gol del 2-1 (de Alexis Sánchez) a los 90 y tantos minutos probablemente estaríamos hablando de otra cosa, pero objetivamente estamos en un momento de involución. Los últimos resultados empiezan a pesar".

Luego agregó que confiaba en la mejoría del equipo tras empatar por el mismo marcador en la fecha pasada. "Después del partido con Torino ciertamente esperaba más, pero no estoy exento de errores porque soy responsable como entrenador", indicó.

"Tendremos 12-13 jugadores con las selecciones. No son momentos fáciles y no hemos acostumbrado a nuestra afición a esto, pero tenemos tiempo para levantarnos. Sería demasiado fácil hablar de quién no está", añadió repecto a la próxima fecha FIFA.

Inter, que tiene un partido pendiente ante Bologna, quedó rezagado en la parte de la Liga Italiana, ubicándose tercero con 60 puntos, a seis unidades del líder, AC Milan, y a tres puntos de Napoli, el escolta.