José Mourinho y el videojuego Fortnite: Es una pesadilla, los jugadores se pasan horas jugando

José Mourinho, entrenador de AS Roma, protagonizó un llamativo video con el club y llenó de críticas al videojuego Fornite, que es una de las entretenciones preferidas por algunos futbolistas.

"Es una pesadilla. Los jugadores se pasan horas jugando a esa mierda. Están despiertos toda la noche por eso", dijo el DT.

El entrenador está afrontando su primera temporada en el equipo italiano, luego de llegar desde Tottenham, donde fue despedido por malos resultados.

AS Roma debuta en la liga italiana ante Fiorentina el próximo 22 de agosto.

𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 👍 𝐅𝐨𝐫𝐭𝐧𝐢𝐭𝐞 🤬



The boss gives a few opinions 😅 pic.twitter.com/h0QOIZAYBx