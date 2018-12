Juventus contó que Cristiano Ronaldo dio el sí para su fichaje tras la final de la Champions

El director deportivo de la Juventus, Fabio Paratici, aseguró este lunes que el portugués Cristiano Ronaldo confirmó su voluntad de fichar por el elenco de Turín en mayo pasado, poco después de ganar la final de Champions League con Real Madrid en Kiev.

"Con Cristiano se dio bastante fácil todo porque él quería fichar por Juventus. No hubo necesidad de convencerle. Poco después de la final de Champions él ya lo tenía decidido", afirmó el directivo en entrevista con Skysports.

La información incluso fue confirmada por el representante del delantero luso Jorge Mendes, ocasión en la que también se concretó la incorporación de Joao Cancelo a los "bianconeros".

"Mendes me dijo no me vas a creer, pero Cristiano quiere fichar por Juventus, y yo le contesté no es que no lo crea, pero me parece complicado que todo funcione", aseguró Paratici.

El fichaje de Cristiano Ronaldo ha sido el más caro en la historia del fútbol italiano, donde ya registra 11 goles y cinco asistencias en 17 partidos, contribuyendo al liderato de la "vecchia signora" en el torneo.