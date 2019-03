Juventus femenino jugó su primer partido en el Allianz Stadium ante casi 40 mil personas

Con una asistencia de público de 39.027 personas controladas, el equipo femenino de Juventus disputó su primer partido oficial en el Allianz Stadium de Turín.

El elenco de la "Vecchia Signora" se impuso por 1-0 sobre Fiorentina ante una masiva concurrencia, luego de que el club dispusiera entradas gratis para los fanáticos incluyendo 121 para los hinchas visitantes.

La única anotación del compromiso la hizo la danesa Sofie Junge-Pedersen a los 83 minutos para la escuadra de Turín.

Juventus es el líder del torneo con 50 puntos, seguido por el cuadro "viola" que tiene 46 unidades y tercero es Milán con 45, a tres fechas del final del certamen.

La semana pasada se batió el récord de asistencia en el fútbol femenino, luego de que 60.739 personas asistieran al choque de Atlético de Madrid ante Barcelona en España.

El impresionante marco de público para el choque de Juventus ante Fiorentina:

🇬🇧 We have kick-off at Allianz Stadium! Let the Première begin! ⚽️



🇮🇹 Fischio d'inizio all'Allianz Stadium. Comincia la Première! ⚽️#JuveFiorentina #JuventusWomen #ForzaJuve pic.twitter.com/IawY99uTnn