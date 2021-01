Juventus puso fin a la racha invicta del líder AC Milan en la Serie A

Juventus de Turín puso fin este miércoles al invicto del líder AC Milan en la Serie A, al ganar por 1-3 en San Siro, por la fecha 16 del torneo italiano.

El equipo lombardo, ampliamente superado por los "bianconeros", desperdició la chance de alejarse de Inter, que perdió (con un penal fallado por Alexis Sánchez) ante Sampdoria.

Además, Milan llevaba 26 partidos sin perder en la Serie A. La anterior derrota fue el 8 de marzo de 2020 ante Genoa.

Juventus abrió la cuenta a los 18 minutos, con una asistencia exquisita de Paulo Dybala. El argentino metió un taconazo de lujo para Federico Chiesa, quien no tuvo dificultad para rematar con la diestra al arco.

18' Gol do Chiesa com uma LINDA assistência do Dybala pic.twitter.com/AdzDYksqEl